Дональд Трамп и Хиллари Клинтон стали героями Симпсонов

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, кандидаты в президенты США, стали персонажами одного из эпизодов мультсериал Симпсоны.

Об этом пишет ivona.

Короткий ролик от создателей сериала Симпсоны был опубликован в YouTube-профиле телеканала FOX. По сюжету Гомер и Мардж не могут уснуть не решив, за кого отдать голос на президентских выборах.

Пара включает телевизор, чтобы посмотреть предвыборную рекламу Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Авторы роликов предположили, как повели бы себя кандидаты в непредвиденных ситуациях.

Хиллари спит, когда звонит телефон и трубку снимает ее муж — бывший президент США Билл Клинтон. Жена отбирает телефон у мужа и говорит, что она главная, и теперь так будет всегда.

Трамп в свою очередь, разбуженный посреди ночи, отклоняет звонок, так как в этот момент занят словесными баталиями в Twitter. Дональд берется за дело только после того, как над его внешностью потрудились десять гримеров.

Напомним, New York Post разместил на первой полосе фото обнаженной жены Трампа.