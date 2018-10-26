В США задержали подозреваемого по делу посылок с бомбами для топ-политиков

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого / Reuters

В США правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в причастности к рассылке посылок с самодельными взрывными устройствами американским политикам и известным людям.

"Федеральные власти арестовали человека в связи с потенциально взрывоопасными посылками", - сообщает CNN со ссылкой на источники в полиции.

По информации Fox News, стражи порядка задержали светлокожего мужчину возрастом около 50 лет. Он бывший житель Нью-Йорка, однако сейчас живет в штате Флорида. Ранее подозреваемый американец уже задерживался по обвинению в террористических угрозах.

JUST IN: Mail bomb suspect identified as Cesar Sayoc Jr., 56 https://t.co/LBtr3UHmsCpic.twitter.com/T2uLd2bGlr — New York Post (@nypost) 26 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что в США бомбы прислали в офис бывшего президента Барака Обамы, в дом экс-американского лидера Билл Клинтона и его жены Хиллари, которая была госсекретарем Штатов, а также в несколько организаций. Позже СМИ выяснили, что бомбы были изготовлены по инструкциям, которые можно найти в Интернете.