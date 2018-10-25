Адресатами бомб в США стали экс-вице-президент Джо Байден и актер Роберт де Ниро

Новые адресаты бомб - Байден и де Ниро / Коллаж: Европейская правда

Эпопея со взрывчаткой в посылках в США продолжается; сегодня, 25 октября, пакеты с "трубными бомбами" - начиненными взрывчаткой и поражающими элементами обрезками труб - поступили на адрес бывшего вице-президента США Джозефа Байдена а также в ресторан TriBeCa в Нью-Йорке, владельцем которого является актер Роберт Де Ниро.

Неназванный сотрудник правоохранительных органов подтвердил изданию, что пакет, отправленный Де Ниро, похож на те, которые были доставлены бывшему президенту США Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и другим фигурантам дела о "почтовом терроризме", сообщает The New York Times.

Читайте также"Мы разъярены": Трамп прокомментировал массовые бомбы в Нью-ЙоркеПакеты просветили рентгеном, обнаружив там бомбы, аналогичные ранее отправленным.

"Похоже, что отправитель один и тот же", - сказал полицейский.

Напомним, взрывные устройства прислали в вашингтонский офис Барака Обамы (президент США в 2008-2016), в дом в окрестностях Нью-Йорка, принадлежащей Биллу Клинтону (президент США в 1991-2000) и его супруге Хиллари (экс-госсекретарь США) и еще в несколько организаций.

Позже стало известно, что самодельные взрывные устройства отправил один человек.