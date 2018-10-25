"Мы разъярены": Трамп прокомментировал массовые бомбы в Нью-Йорке

25 октября 2018, 01:39

Американский лидер в связи с инцидентом собрал экстренное совещание.

Орущий,Трамп
Трамп возмущен инцидентом с бомбами / WealthModo

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на посылки с самодельной взрывчаткой, которые получили в Нью-Йорке известные люди и политики.

"Мы предельно разъярены, расстроены и недовольны событиями, свидетелями которых стали сегодня утром", - цитирует главу государства Голос Америки.

По словам Трампа, в США не должно быть места политическому насилию. В связи с происшествием он провел совещание с руководством ФБР, Минюста, МВД и Секретной службы США.

Американский лидер пообещал задействовать все ресурсы для расследования преступления и привлечь виновников к ответственности.

Напомним, взрывные устройства прислали в вашингтонский офис Барака Обамы (президент США в 2008-2016), в дом в окрестностях Нью-Йорка, принадлежащей Биллу Клинтону (президент США в 1991-2000) и его супруге Хиллари (экс-госсекретарь США) и еще в несколько организаций.

Позже стало известно, что самодельные взрывные устройства отправил один человек.

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США бомбы Дональд Трамп Нью-Йор
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