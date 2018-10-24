В Нью-Йорке из-за бомбы в посылке эвакуировали людей из здания CNN

Эвакуация из здания CNN / Twitter

В нью-йоркском офисе крупного американского телеканала CNN провели срочную эвакуацию – из-за подозрительной посылки с якобы взрывным устройством внутри.

Информацию об эвакуации опубликовал сотрудник CNN Эрик Левенсон на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter.

"CNN New York только что эвакуировали. Полицейские всюду", − написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том,что взрывные устройства прислали в вашингтонский офис Барака Обамы (президент США в 2008-2016), а также в дом в окрестностях Нью-Йорка, принадлежащей Биллу Клинтону (президент США в 1991-2000) и его супруге Хиллари (экс-госсекретарь США).