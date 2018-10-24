Один отправитель: полиция США раскрыла подробности о бомбах Обаме и Клинтону

Все бомбы были самодельными, по типу вот такой / kyiv.npu.gov.ua

У посылкок с самодельной взрывчаткой, предназначенных для миллиардера Джорджа Сороса, экс-президента США Барака Обамы, бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон и телеканала CNN, судя по всему, был один и тот же отправитель.

Об этом заявил глава отделения по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер, сообщает в частности The New York Times.

Во всех случаях, говорит полиция, это были примитивные, но достаточно рабочие и эффективные самодельные бомбы, которые вполне могли сработать.

Источники CNN говорят о связи между посылками Обаме и Клинтон и пакетом, который предназначался бывшему генпрокурору Эрику Холдеру и пришел в офис конгрессмена Дэбби Вассерман Шульц во Флориде. Во всех трех случаях адрес Вассерман Шульц был указан как обратный.Читайте такжеВ Нью-Йорке из-за бомбы в посылке эвакуировали людей из здания CNN

Напомним, ранее сообщалось о том,что взрывные устройства прислали в вашингтонский офис Барака Обамы (президент США в 2008-2016), а также в дом в окрестностях Нью-Йорка, принадлежащей Биллу Клинтону (президент США в 1991-2000) и его супруге Хиллари (экс-госсекретарь США).