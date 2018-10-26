"Сеять страх": Reuters узнало, как были сделаны разосланные в США бомбы

Разосланные в США бомбы сделали по инструкциям из Сети, узнали журналисты / Reuters

В США взрывные устройства, разосланные ряду известных личностей, были изготовлены по широко доступным инструкциям.

Инструкции для изготовления бомб были размещены в Интернете, пишет Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По мнению экспертов, разосланные взрывные устройства, скорее всего, были предназначены для того, чтобы сеять страх, а не убивать.

Ранее сообщалось, что в США бомбы прислали в офис бывшего президента Барака Обамы, в дом экс-американского лидера Билл Клинтона и его жены Хиллари, которая была госсекретарем Штатов, а также в несколько организаций.