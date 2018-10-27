Не пущать, не допущать: В России началась истерика из-за перспективы увидеть корабли НАТО в Азовском море

Некоторые лица в Госдуме все еще находятся в плену имперского прошлого России / Reuters

Корабли НАТО не попадут в воды Азовского моря, потому что Россия считает эти воды своими и не пропустит флот Альянса.

Об этом заявил так называемый "депутат" Госдумы РФ от оккупированного Крыма, коллаборационист и изменник Родины Михаил Шеремет, комментируя возможность проведения учений Украины и НАТО в Азовском море, передает РИА Новости.

"Кораблям НАТО нечего делать в Азовском море. Мы этого не потерпим, однозначно. Делать им там нечего за тысячи километров от своих берегов. Пусть охраняют свою территорию. Хотят попробовать подразнить медведя - пускай попробуют, но перед этим почитают историю. Если западные партнеры посмеют нарушить территориальные воды Российской Федерации, используя для этого подневольные украинские власти, это будет пресечено немедленно", - заявил Шеремет.

Читайте такжеЭксперт посоветовал, как пресечь агрессию России в Азовском мореНапомним, Россия останавливала украинские и иностранные корабли в Азовском море, а также в Керченском проливе. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что из-за действий РФ в Азовском море порты Украины понесли более миллиард гривен убытков.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи со строительством Керченского моста и ситуацией в Азовском море.