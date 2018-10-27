Эксперт посоветовал, как пресечь агрессию России в Азовском море

27 октября 2018, 11:44

Нашей стране стоит провести на Азове совместные учения с кораблями НАТО, полагает первый зампредседателя Союза офицеров Украины.

Эксперт полагает, что Украине для пресечения агрессии РФ на Азовском море нужно разорвать договор об Азове
Украине для пресечения агрессии РФ на Азовском море нужно разорвать договор об Азове, полагает эксперт / mns.gov.ua

Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков считает, что для пресечения дальнейшей агрессии Российской Федерации на Азовском море нашей стране, в частности, нужно разорвать договор с РФ по Азову.

Украинскому государству также необходимо законом провести делимитацию границы в Азовском море, рассказал эксперт "Обозревателю".

По словам собеседника, третьим шагом для пресечения агрессии РФ на море должно стать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск.

"И как только эти законы будут приняты — тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И все. Никаких проблем тогда не будет", — полагает он.

Напомним, Россия останавливала украинские и иностранные корабли в Азовском море, а также в Керченском проливе. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что из-за действий РФ в Азовском море порты Украины понесли более миллиард гривен убытков.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи со строительством Керченского моста и ситуацией в Азовском море.

Справка. Делимитация — это определение государственной границы с описанием ее прохождения и нанесением на карту в соответствии с заключенным договором.

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Россия агрессия договор Азовское море
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