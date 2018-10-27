Эксперт посоветовал, как пресечь агрессию России в Азовском море

Украине для пресечения агрессии РФ на Азовском море нужно разорвать договор об Азове, полагает эксперт / mns.gov.ua

Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков считает, что для пресечения дальнейшей агрессии Российской Федерации на Азовском море нашей стране, в частности, нужно разорвать договор с РФ по Азову.

Украинскому государству также необходимо законом провести делимитацию границы в Азовском море, рассказал эксперт "Обозревателю".

По словам собеседника, третьим шагом для пресечения агрессии РФ на море должно стать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск.

"И как только эти законы будут приняты — тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И все. Никаких проблем тогда не будет", — полагает он.

Напомним, Россия останавливала украинские и иностранные корабли в Азовском море, а также в Керченском проливе. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что из-за действий РФ в Азовском море порты Украины понесли более миллиард гривен убытков.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи со строительством Керченского моста и ситуацией в Азовском море.

Справка. Делимитация — это определение государственной границы с описанием ее прохождения и нанесением на карту в соответствии с заключенным договором.