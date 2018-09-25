Почему договор об Азовском море с Россией нужно разорвать

Бронекатер Гюрза-М / Википедия

В сентябре ВМС Украины направили в Азовское море два бронекатера "Лубны" и "Кременчуг", а сегодня через Керченский пролив прибыли буксир "Корец" и поисково-спасательное судно "Донбасс". Эти два судна обеспечения позволят приступить к созданию военно-морской базы, позволят обеспечить постоянное применение бронекатеров. Это будет серьезное усиление отряда пограничных катеров Госпогранслужбы. Как это повлияет на обстановку в Азовском море и каким может быть сценарий боевых столкновений?

Прибытие в Азовское море бронекатеров и судов обеспечение на данный момент имеет скорее политическое значение, как демонстрация способности Украины осуществить маневр сил на Черном море.

Однако усиление на Азовском море ситуацию немедленно не изменит. Россия может и далее осуществлять морскую блокаду - и задерживать суда, которые идут в порты Мариуполя и Бердянска. Украина должна противопоставить этому комплекс политических и военных усилий.

Политические решения

Дело в том, что нахождение РФ в Азовском море законны, также законны, как было законно нахождение ВС РФ в Крыму. С правовой точки зрения Крым и Азовское море сейчас идентичны. Действует договор между РФ и Украиной об Азовском море, и согласно договору оно находится в общем пользовании - а значит, РФ может творить там все, что вздумается. Море не поделено на зоны ответственности.

Читайте такжеУсмирить нахальную Россию: зачем Украине военная база в Азовском мореМИД Украины против расторжения договора об Азовском море, поскольку, во-первых, Украине не выгодно столкновение в Азовском море и превращение его в зону боевых действий, это приведет к блокаде Мариуполя и Бердянска, и нанесет огромный экономический ущерб. А во этот договор также является основанием для ряда исков против РФ.

Однако сейчас очевидно, что блокада стала фактической, и договор не действует. Пора принимать решительные меры. Раз мы не можем обеспечить безопасность судоходства - значит нам надо открыть возможность привлечения наших союзников из стран НАТО в конвоированию судов. Для этого надо отменить внутренний статус Азовского моря. Разрыв договора обоснован многочисленными нарушениями РФ, и разрыв договора в данном случае не ослабит украинские усилия по взысканию компенсации - а наоборот, усилит украинские требования.

Разрыв договора не снимает с РФ обязанности по обеспечению безопасного мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Так что оспорить любые из нарушения у нас есть все основания.

Дальнейшая перестраховка и соблюдение старого договора, который не выполняется, наносит огромный ущерб сейчас, размер которого намного превосходит любую выгоду от каких-то грядущих судебных процессов.

Военные решения

Украина усилила свои силы двумя бронекатерами проекта "Гюрза-М" "Лубны" и "Кременчуг". Это хорошее решение. Эти катера имеет смысл применять прежде всего в Азовском море, поскольку катера спроектированы не для действий на Черном море, а для действий на реках Средней Азии.

Россияне злорадствуют по этому поводу, указывая на слабое вооружение и на полное превосходство в численности и огневой мощи российского флота. Но это злорадство на самом деле необоснованно.

Бронекатера имеют низкие ударные возможности, но на маленькой акватории Азовского моря катера не должны применяться в отрыве от авиации и вертолетов поддержки. В случае необходимости атаковать российские суда, удары наносить будут, конечно, не бронекатера, а вертолеты и самолеты. Разумеется, такие операции следует отрабатывать, и наращивать надо также авиационную группировку.

Проект "Гюрза-М" создавался как речной патрульный катер, для мелких рек Амударья и Сырдарья, мореходность у них очень ограниченная, вооружение тоже. Название бронекатера не должно создавать преувеличенное понимание об этом проекте. Основное вооружение - одна 30 мм пушка. Она подходит для борьбы с катерами такого же тоннажа, для борьбы с мелкими нарушителями границы, но огневая мощь этой пушки, конечно, не достаточна ни для борьбы с боевыми кораблями, ни для наземной поддержки войск.

Читайте такжеВ позиции супер-страуса: как Киев теряет Азовское мореСогласно проекту главной ударной мощью катера является противотанковый ракетный комплекс "Барьер", но фактически этот ПТРК в катерной установке пока не отработан и катера выполняют задачи без управляемых ракет. Впрочем, бронекатера могут эффективно действовать в составе разнородной группировки сил и средств. Например, для конвоирования судов, которые заходят в Азовское море, для досмотра судов, которые двигаются в российские порты.

Вероятным сценарием боевого столкновения в Азовском море на данный момент может быть столкновение с российскими катерами при досмотре либо конвоировании торговых судов. Россияне, очевидно, провоцируют такие столкновения, чтобы получить повод к полной блокаде судоходства в Мариуполь и Бердянск. Провокации у же начались. Вполне вероятно, что россияне спровоцируют стрельбу с применением как минимум стрелкового оружия и пулеметов. Или даже поднимут на одном из катеров флаг "ДНР", чтобы сделать вид, что они напрямую не вовлечены в столкновения. В случае обстрела нашим катерам придется отвечать.

Такой сценарий наиболее вероятен. Прикрыть наши катера в Азовском море возможно только при грамотном взаимодействии с нашей авиацией. Ракеты "Барьер" есть на вооружении наших боевых вертолетов. Они могут эффективно поражать высокоскоростные и маневрирующие катера РФ. Для атаки крупных боевых кораблей и судов в случае крупномасштабного столкновения, Украина может применить на данный момент только авиацию. Однако для этого летчиков надо готовить к поражению морских целей. Противокорабельных ракет у нас на вооружении нет, поэтому поражение российских кораблей следует планировать обычными неуправляемыми бомбами с бреющего полета - топ-мачтовое бомбометание. Такой метод требует серьезной подготовки.

Что делать?

Россия имеет полное господство на Азовском море за счет контроля Керченского пролива. Украине невыгодны боевые столкновения, но Украина обязана показать, что она не допускает безнаказанных задержаний судов, которые идут в наши порты. Заходящие в Азовское море суда должны конвоироваться, чтобы не позволить россиянам блокировать торговлю.

Разумеется, для такого конвоирования следует сосредоточить все шесть катеров типа "Гюрза" в Мариуполе.

Читайте такжеКоридор в Крым и Украина "в кольце". Какие задачи преследует Кремль в Азовском мореНеобходимо рассмотреть ситуацию и разорвать договор об Азовском море с РФ, основания есть. Азовское море должно стать международными водами, и там должно действовать международное морское право, нельзя и дальше терпеть, что РФ относится к морю как своей зоне влияния.

На данный момент Украина ограничивается не действиями, а демонстрациями. Маневры на побережье, пролеты самолетов, проход кораблей в Мариуполь - эти меры пока не направлены на ограничение российских провокаций в Азовском море. Эта ситуация нетерпима. Демонстрациями РФ не остановить. Кроме того, наши западные союзники в данной ситуации никак не смогут вмешаться.

Как мы видим в ходе всей войны, во всех сферах, где Украина вовлекала в решение наших проблем страны НАТО, РФ всегда отступала. Россия расширила зону давления на Украину, создала новый фронт. Мы также должны вовлечь страны НАТО в урегулирование этой проблемы. Для этого надо изменить международно-правовой статус моря. Запад всегда поддержит наши действия, пусть и не сразу, пусть не быстро, но поддержит. Но Запад в течение всей войны ни разу не поддержал демонстрации и декларации - помогают только тем, кто оказывает сопротивление.