Несколько минут до крушения Boeing: появилось фото пассажиров упавшего в Индонезии самолета

В Сети показали фото пассажиров упавшего в Индонезии Boeing, отправленное за несколько минут до авиакатастрофы / Reuters

В Сети появилась фотография пассажиров Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air, сделанная незадолго до крушения самолета в Индонезии.

Снимок был отправлен за несколько минут до падения борта, сообщает Telegram-канал "Радио Комсомольская правда".

"Фото пассажиров индонезийского Boeing, отправленные за несколько минут до падения", — говорится в сообщении.

На снимке пассажиры запечатлены сидящими в креслах, на их лица надеты кислородные маски.

В Сети показали фото пассажиров упавшего в Индонезии Boeing, отправленное за несколько минут до авиакатастрофы / t.me/radiokp

Ранее сообщалось, что в Индонезии самолет Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air через 13 минут после взлета пропал с радаров. Воздушное судно врезалось в море и затонуло, на борту находились 189 человек.