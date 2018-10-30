Упавший в Индонезии Boeing имел технические проблемы

Крушение самолета могло произойти из-за ряда неисправностей / Reuters

У самолета Boeing 737 MAX 8 малайзийской авиакомпании Lion Air, который 29 октября разбился неподалеку от индонезийского острова Ява, біл обнаружен ряд технических проблем - они возникли еще во время прошлого полета, сообщает сайт Aviation Safety Network.

По его данным, во время рейса из Денпасара на индонезийском острове Бали авиаприборы показывали "неустойчивые значения высоты и скорости сразу после взлета". Ситуация стабилизировалась через восемь минут.

В техническом журнале якобы сделали запись об этой ситуации: "Воздушная скорость ненадежна и противоречит указанным для взлета".

Представитель Lion Air Эдвард Сираит сообщил dpa, что до завершения расследования нельзя сказать, что во время последнего полета Boeing испытал те же проблемы, что и во время предыдущего рейса.

Ранее стало известно, что в Индонезии самолет Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air через 13 минут после взлета пропал с радаров.

Воздушное судно врезалось в море и затонуло, на борту находились 189 человек.