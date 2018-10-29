В Индонезии найдены первые тела на месте крушения Boeing

Крушение самолета в Индонезии унесло 189 жизней / Reuters

Спасатели обнаружили и извлекли из моря около Джакарты в районе, где в понедельник через 13 минут после взлета упал индонезийский пассажирский самолет, первые шесть тел погибших пассажиров, передает американский телеканал CNN.

"Спасатели извлекли шесть тел с моря вблизи индонезийской столицы", - сказано в сообщении.

По данным Национальной поисково-спасательной службы Индонезии, на борту рейса JT 610 авиакомпании Lion Air находилось 189 человек, включая троих детей, когда он исчез с радара во время короткого перелета из Джакарты на Пангкал Пинганга на индонезийском острове Бангка.

Читайте также"Выжившие не найдены": стала известна важная деталь крушения Boeing в ИндонезииТела, найденные спасателями были доставлены в больницу в восточной части Джакарты, сообщили в Национальной поисково-спасательной службе Индонезии, добавив, что тела обнаружены спасателями в обломках, которые являются хвостом самолета.

Ранее стало известно, что в Индонезии самолет Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air через 13 минут после взлета пропал с радаров. Воздушное судно врезалось в море и затонуло, на борту находились 189 человек.