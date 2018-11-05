"Чисто звери, раз своих уже *бут": Шнуров в стихах прокомментировал изнасилование полицейской коллегами

Сергей Шнуров / "РИА Новости"

Известный российский музыкант, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал в стихотворной форме задержание трех полицейских, которых обвиняют в изнасиловании 23-летней коллеги.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Я глазам своим не верю. Вот п*здец или капут. Что за люди? Чисто звери, раз своих уже *бут. Их *бут чужие, дабы жили б скованные страхом. Начали пока что с бабы, а потом всех будут тр*хать. В городах, да и в глубинке заменяют вставший уд полицейские дубинки. Русский секс, как русский бунт. Бесполезен, беспощаден, полувял он и ленив. Кто-то выйдет, кто-то сядет, ничего не изменив", – написал Шнуров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что двое мальчиков изнасиловали 6-летнюю девочку, посмотрев порно.