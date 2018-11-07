Трамп назвал Обаму виновным в аннексии Крыма

Трамп и Обама / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп публично заявил, что экс-глава государства Барак Обама никак не воспрепятствовал аннексии Крыма Россией, поэтому косвенно причастен к воровству полуострова.

Такое заявление гарант сделал в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в США. Трансляция велась на сайте Белого дома.

На реплику Трампа отреагировал один из журналистов, уточнив, что Крым аннексировал президент России Владимир Путин. После этого глава Белого дома снова повторил свои обвинения в адрес предшественника.

"Это был режим президента Обамы, это делал президент Обама, правда? Это не я делал... Это был президент Обама, кто позволил этому случиться. Это никак не связано со мной", - констатировал Трамп.

Напомним, ранее в ходе визита президента США Дональда Трампа в Лондон, глава Белого дома позволил себе деловой этикет в отношении премьера Великобритании Терезы Мэй.