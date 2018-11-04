Барак Обама хочет снять фильм про первые месяцы президентства Трампа

Семья Обама уже создала компанию и подписала контракт на съемку / Instagram

Семья 44-го президента США Барака Обамы приобрела права на экранизацию книги журналиста Майкла Льюиса "Пятый риск".

Бывший глава США и его супруга Мишель привлекли к съемкам стриминговый сервис Netflix, с которым уже подписали контракт на производство фильмов и сериалов - для их продюссирования семья Обама основала компанию Higher Ground Productions, сообщает focus.

При этом издание замечает, что факт покупки прав, хотя и предполагает желание покупателя выпустить фильм, но не гарантирует, что он будет снят.

Читайте такжеОбама напомнил о своих заслугах в сфере экономических чудесКнига Льюиса "Пятый риск" рассказывает о поведении американской бюрократии в период первых месяцев нахождения у власти Трампа. При этом, о самом президенте в произведении почти не говорится. Внимание уделяется его команде.

Ранее Обама обвинил Трампа и республиканскую партию в том, что те "перестали бороться с коммунистами".