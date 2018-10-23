Обама напомнил о своих заслугах в сфере экономических чудес

Экс-президент США Барак Обама / Reuters

Экс-президент США Барак Обама утверждает, что именно он заставлял американскую экономику двигаться в правильном направлении.

Как сообщает "Лента.Ру", об этом он рассказал перед сторонниками Демократической партии в Лас-Вегасе.

"Когда я покинул Белый дом, повышалась зарплата, снижалось число людей без страховки. Это то, что я передал своему преемнику. Так что когда вы в очередной раз услышите об экономических чудесах, вспомните, кто это начал", - отметил он.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп предположил, что американский телеканал CNN, может "оказаться не у дел" из-за усилившейся борьбы Facebook с фейковыми новостями.

"Facebook только что заявил, что создает систему с целью "очиститься" от fake news. Означает ли это, что CNN в конечном счете останется не у дел?" - написал Трамп в Twitter.