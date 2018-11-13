Историк спрогнозировал крах в России двух систем

13 ноября 2018, 03:00

В РФ политическая система не способна трансформироваться изнутри, отметил эксперт.

Эксперт полагает, что в России партийной системе грозит крах
В России партийной системе грозит крах, полагает эксперт / Facebook.com

Доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей считает, что российская партийная система погибнет.

В РФ партийная система в своем нынешнем виде не имеет шансов, потому что ее нет, рассказал аналитик в интервью Siapress.

По его словам, в стране политическая система не способна трансформироваться изнутри, у нее нет механизмов балансировки, поэтому, скорее всего, она просто разрушится. 

"Эта система (политическая — Ред.) погибнет. Что-то, возможно, выживет, что-то будет на руинах этой системы процветать, возрождаться, но в своем нынешнем виде она шансов не имеет…", — отметил собеседник.Напомним, в январе российский политолог Дмитрий Орешкин говорил "Главреду", что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.

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Россия гибель система разрушение Валерий Соловей
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