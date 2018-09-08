Россия-2020: абсолютная диктатура и население как "новая нефть"

Валерий Соловей

Российский историк, политолог, публицист и общественный деятель.

8 сентября 2018, 11:08

Путинская система намерена отменить остатки демократии даже в их сегодняшней имитационной форме.

Влкадимир Путин и Александр Бортников
Путин и Шойгу / Reuters

Переход к открытому классовому господству?

(Резюме обсуждений, интенсивно идущих последнее время)

1. Нерв предстоящего пятилетия - транзит системы "Россия" в новое состояние. Главное в ходе транзита - сохранить положение, привилегии и активы ключевой группы элиты.

2. Трансфер верховной власти не самоцель, а инструмент (хотя и ключевой) успешного транзита. Важны не личности, а конфигурация государственной власти, которая обеспечит транзит.

3. Поскольку транзит проходит в условиях нарастающего дефицита ресурсов, усиливающегося внешнего давления и роста внутреннего напряжения, то может оказаться весьма жестким.

Читайте такжеРоссияне начали ощущать, что война дорогое занятие4.Тем более, что в ходе транзита должна быть решена задача превращения общества в "новую нефть" - источник ресурсов для элиты. Пенсионная реформа - первый важный шаг в этом направлении.

5. Даже имитационная демократия становится избыточной, ненужной и чреватой рисками. На смену ей должна прийти система "служивых людей".

6. Ускорится превращение властвующей группы в сословие - закрытое и находящееся вне действующей правовой системы.

7. Императив внешнего противостояния (которое может продлиться как минимум пятилетие, а скорее всего - дольше) требует централизации и огосударствления экономики.

8. Для удобства управления необходимо в несколько раз сократить число субъектов федерации посредством их объединения, а для контроля над обществом ввести государственную идеологию.

9. Властвующая элита уверена в своей способности сохранить контроль над обществом и не допустить вызова с его стороны.

10. Активная фаза транзита начнется в 2020-2021 годах.

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Россия авторитаризм диктатура Владимир Путин Валерий Соловей
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