"Ваш кошелек у него в кармане": эксперт объяснил, почему "порка" от Путина не решит проблему пенсионной реформы в РФ

Зачем Путин решил отсрочить пенсионную "казнь"

Все свидетельствует о том, что в среду президент РФ Владимир Путин объявит о послаблении пенсионной реформы. Однако радоваться россиянам рано: пенсионную "казнь" просто отложат.

Такое мнение на своей странице в Facebook опубликовал российский социолог и публицист Игорь Эйдман. По его словам, "сколько бы вы не следили за руками фокусника, ваш кошелек все равно окажется у него в кармане".

"Вот почему Медвед пропал: забрался в берложку, скулит и пьет медовушку. Завтра его и правительство будут показательно пороть (несильно и аккуратно, но все равно неприятно). А царь опять предстанет перед холопами в роли спасителя-избавителя", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас в России используется известная сталинская тактика а-ля статья "Головокружение от успехов". Суть ее заключается в следующем: диктатор сам создает гражданам проблемы, а потом сваливает ответственность на других и имитирует некоторые послабления. Люди перестают возмущаться и с благодарностью валятся ему в ноги.

"Так, по-видимому, и сейчас будет. Путин объявит о некоторых послаблениях в ходе реализации реформы и пожурит подготовившее ее правительство. Народ успокоится и вновь полюбит своего царственного заступника. А потом, когда страсти улягутся, пенсионная реформа будет все-таки тихой сапой проведена", – прогнозирует социолог.

Как сообщалось, жители России стали гораздо меньше доверять президенту Владимиру Путину, членам правительства и другим высшим должностным лицам государства. Это произошло в том числе и из-за повышения пенсионного возраста.

Ранее Эйдман рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну. Эксперт полагает, что пока в США у власти Трамп, страна не введет против РФ катастрофичные санкции.

Напомним, в России начали задумываться об отмене пенсий. Вероятность отмены пенсий объяснили якобы недостаточным наполнением государственной казны.