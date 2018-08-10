Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну

Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну, резко ужесточив сакнции, полагает эксперт

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что Запад, резко ужесточив санкции против РФ, лишил бы власти страны экономических ресурсов для ведения гибридной войны и легко выиграл бы противостояние.

Экономика России “напоминает рахитичного, трусливого боксера из чаплинской комедии, на которого стоит только замахнуться, и он сам от страха валится на ринг”, написал эксперт на своей странице в Facebook.

“Новые американские санкции еще не приняты, а рубль уже рухнул… Очевидно, что, резко ужесточив санкции, Запад лишил бы российские власти экономических ресурсов для ведения гибридной войны и легко выиграл бы ее. Но он этого не делает”, — отметил автор.

Эйдман уверен, что “сейчас в процессе принятия и реализации, санкции будут существенно смягчены и выхолощены (как было уже не раз)”. “Не для того Трамп (президент США Дональд Трамп — Ред.) после “великой встречи” в Хельсинки (в столице Финляндии 16 июля встретились глава Штатов и российский лидер Владимир Путин — Ред.) звал Путина в Белый дом, чтобы так жестоко обидеть друга Володю. Пока Трамп у власти, каких-то катастрофичных для Кремля санкций не будет”, — добавил он.

“Парадокс гибридной войны в том, что Запад может легко выиграть ее, проявив твердость и волю. Но Кремль в ходе этой войны всеми средствами пытается добиться, чтобы у власти в западных странах не было людей, такой волей обладающих. И пока обстоятельства ему сильно благоприятствуют”, — полагает социолог.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл писал, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды в РФ средний класс восстанет против его режима.