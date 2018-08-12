В России начали задумываться об отмене пенсий

Вячеслав Володин считает, что людям хватит пенсий в 40% зарплаты... а хотя, зачем им вообще пенсии? / Knews.kg

После повышения пенсионного возраста российское правительство вдруг задумалось - а зачем, собственно, нужны вообще эти пенсии, давайте их, может, отменим? Тревожный звоночек прозвенел на встрече саратовцев с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который в открытаю заявил, что не исключает вариант полного исчезновения государственных пенсий. В качестве причины этого он указал якобы плохое наполнение государственной казны.

«Будут государственные пенсии или нет — это вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — сказал он на встрече с жителями Заводского района Саратова, которая прошла 11 августа, передают росСМИ.

Кроме того, когда присутствующие на встрече горожане выступили против увеличения пенсионного возраста, заявив, что в России они просто не доживут до него, Володин в Читайте такжеВ российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фондответ заявил, что для них есть спортплощадки.

«Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они…», — возразил им Володин.

Напомним, жители России стали гораздо меньше доверять президенту Владимиру Путину, членам правительства и другим высшим должностным лицам государства. Это произошло в том числе и из-за повышения пенсионного возраста.