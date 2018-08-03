В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд

Мощность устройства была не самой большой

В российской Калуге неизвестные подорвали вход в местный Пенсионный фонд, сообщила 3 августа местная телекомпания. Позже сообщение о происшествии по какой-то причине удалили, однако новость о взрыве сохранилась в кэше Google.

Взрыв произошел около четырех часов утра. Источник телекомпании сообщил, что взрывное устройство, возможно, было начинено патронами от автомата Калашникова и другими патронами мелкого калибра. Местные росСМИ написали, что в результате взрыва повреждена внешняя обшивка здания, вылетело несколько плит и разбито стекло входной двери.

Пенсионный фонд продолжил работу, в полиции и МЧС Калуги на вопросы журналистов проморозились и отказались от комментариев.

Напомним, жители России стали гораздо меньше доверять президенту Владимиру Путину, членам правительства и другим высшим должностным лицам государства. Это произошло в том числе и из-за повышения пенсионного возраста.