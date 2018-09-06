В России рубль обвалился до рекордных значений

Рубль упал сильнее, чем в 2016 году / Reuters

В четверг, 6 сентября, в России снова очень резко обвалился курс российского рубля по отношению к доллару и евро.

Стоимость евро успела пробить отметку в 80 рублей за один €, а доллар сейчас стоит 69,11 рублей за $. Указанные значения - рекордные с 2016 года, пишет "Интерфакс".

"Курс доллара в 16:16 по Москве составил 69,11 руб./$, прибавив 85,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 80,39 руб./EUR - плюс 1,03 рубля к уровню предыдущего закрытия", - сказано в сообщении.

Читайте также"73 рубля за доллар": как США собираются душить РоссиюЭксперты отметили, что курс "деревянного" резво обвалился после выхода на рынок американских игроков, которые активизировали распродажи рублевых активов на фоне продолжающихся слушаний в Конгрессе США, посвященных теме вмешательства России в американские выборы и рисков введения новых антироссийских санкций, связанных как с этой, так и с другими темами, например, с делом об отравлении Скрипалей.

Ранее сообщалось, что в России после публикации текста законопроекта новых американских санкций против страны обвалился рубль. Потом стало известно, что курс российской валюты к доллару впервые за два года рухнул до 67 рублей за один "зеленый".