В оккупированном террористами "ДНР" Донецке рубль рухнул сильнее, чем в РФ

Донецк по-прежнему страдает под оккупацией / http://uainfo.censor.net.ua

В захваченном подконтрольными России террористами "ДНР" Донецке ходящий в обращении российский рубль обвалился гораздо сильнее, чем в РФ, о чем свидетельствуют данные террористическо-оккупантского так называемого "Центрального республиканского банка".

Если в России курс доллара на 14 августа составлял 68,2 рубля, то в оккупированном Донецке он стоит 70 рублей. ЦРБ готов выкупить доллары у населения по 65 рублей, а продать — по 70; зависимая от оккупантов террористическая "республика" пострадала от падения рубля значительно сильнее.

Читайте также"73 рубля за доллар": как США собираются душить РоссиюПри этом евро оккупантский банк продает по 79 рублей, а покупает - по 75. В Москве приобрести евро можно по 77,64 рубля, а продать - примерно по 76.

Ранее сообщалось, что в России после публикации текста законопроекта новых американских санкций против страны обвалился рубль. Потом стало известно, что курс российской валюты к доллару впервые за два года рухнул до 67 рублей за один "зеленый".