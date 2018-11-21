США заставляет Украину и Польшу отложить противоречия в сторону - польский историк

21 ноября 2018, 22:22

Варшава вынуждена играть роль марионетки в руках США, которым невыгодны раздоры в антироссийском лагере.

Украина-Польша
Историк заявил, что никакого примирения между двумя странами не было / УНИАН

Украина должна признать все "преступления украинских националистов", иначе примирения между странами не будет, заявил польский историк Влодзимеж Осадчи в интервью польскому правокатолическому радио Radiо Maryja.

Осадчи заявил, что США превратили Польшу в инструмент спора с Россией и заставили Варшаву и Киев искусственно приглушить все противоречия.

"Бывшего президента Украины нельзя воспринимать всерьез. С таким человеком не разговаривают. Он воспевает бандеровщину, человек очень сомнительный... Господин президент Ющенко не может быть партнером для каких-либо переговоров и не может быть лицом, которое принимают на территории польского государства. Это пощёчина, унижающая  достоинство польского народа", - заявил Осадчи.

Историк пошел дальше - он заявил, что никакого примирения между Украиной и Польшей не было, поэтому польские политики имеют право возвращаться к историческим аспектам - в частности, к "Волынской резне", которая до сих пор является "камнем преткновения" в отношениях двух стран.

"Разговор о польско-украинском примирении является недоразумением, пропагандой и ложью", - заявил он, добавив, что Украина, якобы, все сильнее радикализуется и "бандеризуется".

Историк также заявил, что Варшава вынуждена играть роль марионетки в руках США, которым невыгодны раздоры в антироссийском лагере.

"Наблюдая за тем, что происходит на восточном направлении, можно прийти к выводу. что польское правительство действует неуверенно, и более того, исполняет чужую волю. Скорее всего суть её состоит в очень сильной зависимости от США. Соединенные Штаты Америки выступают в роли большого игрока на геополитической шахматной доске, проводят жесткое соперничество с Россией, а Польша оказалась инструментом этого сражения. Именно поэтому её заставили приглушить все спорные моменты в польско-украинских отношениях. Польская дипломатия в лице посольства в Киеве парализована, она не работает как полноценное дипломатическое представительство, а только лишь исполняет функции отдела госдепартамента одной большой державы", - заявил он.

В итоге, заявил поляк, дипломатии, как таковой, у Польши нет.

"Чтобы начать нормально работать в вопросе польско-украинского примирения, должна иметь место суверенная дипломатия польского государства, которой сейчас нет, есть только орган, исполняющий геополитический заказ Соединенных Штатов", — резюмировал Осадчи.

Напомним, Польша побаивается раскола в отношениях с Украиной.

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Украина Польша примирение Волынская резня
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