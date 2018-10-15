В Польше опасаются раскола в отношениях с Украиной

В Польше не исключают накала страстей накануне выборов в Украине / Фото: Zaxid.net

В Польше обеспокоены вероятным обострением отношений с Украиной в преддверии выборов президента страны.

"Что касается отношений Украины и стран региона, мы, безусловно, переживаем критический момент, и это требует большой ответственности от всех нас. Война на Востоке продолжается, и украинская политика также набирает температуру рядом с предстоящими президентскими выборами. К сожалению, и в польско-украинских отношениях в сфере исторической политики, я ожидаю напряжения на следующие шесть месяцев", - цитирует издание Dziennik Gazeta Prawna министра канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерського.

По мнению польского чиновника, проблема заключается в том, что Польша не является страной, которая входит в минский формат. В противном случае Украина могла бы стать для нее важной страной во внешней политике.

"Сегодня мы не хотим подрывать результаты Минска, только поощрять их осуществления, и поэтому мы не должны работать в убыток процесса. Будучи в стороне, мы выполняем наши дипломатические обязанности и поддерживаем интенсивные отношения с Украиной. Мы обсуждаем и однозначно представляем наши мысли, включая критические. Президент Дуда регулярно встречается с президентом Порошенко несколько раз в год", - сообщил он.

Щерський подчеркнул, что Польша категорически не намерена вмешиваться в выборы президента на территории Украины и оказывать поддержку какому-то из кандидатов, поскольку выбор должен сделать украинский народ.

Как ранее сообщалось, официальная Варшава требует от Берлина выплаты $850 млрд репараций за Вторую мировую войну.