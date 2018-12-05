"Путин — разбойник": историк назвал цель путинского Кремля

Кремль хочет заставить окружающий мир согласиться закрывать глаза на его международные преступления, сообщил историк / Reuters

Российский историк, публицист, бывший политзаключенный Александр Скобов считает, что целью путинского Кремля является принуждение окружающего мира к согласию закрывать глаза на его международные преступления.

Президент РФ Владимир Путин, раз встав на путь международного разбоя, уже не может остановиться, написал эксперт в своем блоге на "Грани.ру".

По мнению эксперта, империя, как акула, не может не быть в движении, если акула остановится — она утонет, и империю ждет крах в случае остановки.

"С момента разбойничьего захвата Крыма смыслом существования для Кремля стала постоянная демонстрация способности наплевать на все собственные обязательства, нормы международного права, на международные организации и международное общественное мнение", — отметил автор.

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"Чтобы не погибнуть, организм должен подавить источник инфекции. Окружающий мир должен принудить РФ уйти из Крыма", — добавил Скобов. Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.