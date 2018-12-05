"Путин — разбойник": историк назвал цель путинского Кремля

5 декабря 2018, 11:03

"Путинщина" является инфекцией, которая разрушает организм мирового сообщества, полагает эксперт.

Историк сообщил, что Кремль хочет заставить окружающий мир согласиться закрывать глаза на его международные преступления
Кремль хочет заставить окружающий мир согласиться закрывать глаза на его международные преступления, сообщил историк / Reuters

Российский историк, публицист, бывший политзаключенный Александр Скобов считает, что целью путинского Кремля является принуждение окружающего мира к согласию закрывать глаза на его международные преступления.

Президент РФ Владимир Путин, раз встав на путь международного разбоя, уже не может остановиться, написал эксперт в своем блоге на "Грани.ру".

По мнению эксперта, империя, как акула, не может не быть в движении, если акула остановится — она утонет, и империю ждет крах в случае остановки.

"С момента разбойничьего захвата Крыма смыслом существования для Кремля стала постоянная демонстрация способности наплевать на все собственные обязательства, нормы международного права, на международные организации и международное общественное мнение", — отметил автор.

Читайте такжеКомандующий ВМС рассказал о стратегии России по КрымуИсторик полагает, что "путинщина — это инфекция, разрушающая организм мирового сообщества".

"Чтобы не погибнуть, организм должен подавить источник инфекции. Окружающий мир должен принудить РФ уйти из Крыма", — добавил Скобов.Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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Россия Крым Владимир Путин Александр Скобов
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