"Тупой и ленивый": Трамп нелестно отозвался о бывшем госсекретаре США

Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон / Doug Mills/The New York Times

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон отличался ленью и был "тупым как камень", заявил президент США Дональд Трамп.

Такую характеристику своему бывшему соратнику американский лидер дал в своем сообщении в Twitter.

"Он был тупым как камень"- подчеркнул Трамп и добавил, что стремился как можно быстрее избавиться от Тиллерсона.

При этом он охарактеризовал Тиллерсона как "чертовски ленивого" человека и заявил, что гордится нынешним госсекретарем Майком Помпео, который отлично справляется с работой.

Отметим, что недавно Тиллерсон в интервью телеканалу CBS назвал Трампа "довольно недисциплинированным", а также обвинил президента США в нелюбви к чтению и отсутствии желания вникать в детали.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что причиной увольнения Тиллерсона с поста Госсекретаря США, стали разногласия в ведении внешней политики с Северной Кореей.