"Там легализовали наркотики, бегают террористы": в РФ жалуются на военное положение в Украине

В приграничных областях ввели военное положение / Главком

После введения военного положения жители приграничных с Украиной российских городов стали опасаться пересекать границу.

В частности, жители российского приграничного городка Шебекино Белгородской области заявляют, что боятся ездить в Украину даже к родственникам. При этом россияне повторяют штампы, которые озвучивают на росТВ, а в качестве страшилок об Украине утверждают, что: "там бегают террористы" и "легализовали наркотики".

Как отмечается в материале Донбасс.Реалии, в украинских селах, расположенных в пограничной зоне, рассказали, что люди как ездили, так и ездят в РФ.

По словам начальника Главного управления персонала, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артура Артеменко, почти завершен очередной призыв на срочную воинскую службу: в войска отправлено уже более 17 тысяч призывников.

"В соответствии с указом президента Украины почти завершен очередной призыв на срочную воинскую службу. Призывными комиссиями отправлены в войска более 17 тысяч призывников, составляет на сегодняшний день 98% плана. Остальные будут направлены по графику в течение этой недели", - заявил он на брифинге в Киеве.

Напомним, на территории Украины 3 декабря начались военные сборы, на которые призывали резервистов первой очереди и военнослужащих территориальных подразделений.

После захвата Россией в Керченском проливе украинских кораблей и моряков СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.