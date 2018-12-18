На саммите НАТО Трамп оборвал презентацию Порошенко - The New Yorker

Порошенко и Дональд Трамп / president.gov.ua

Президент США Дональд Трамп резко прервал президента Украины Петра Порошенко во время его выступления на саммите НАТО в июле этого года в Брюсселе.

Как сообщает журнал The New Yorker

Порошенко прибыл на саммит Альянса, в ходе которого проводил презентацию по заинтересованности вступления Украины в НАТО.

В ходе выступления его и президента Грузии глава Белого дома прервал речь Порошенко и устроил словесную атаку на членов альянса, назвав их "нищебродами" и "халявщиками" за счет Америки. При этом Трамп угрожал, что пойдет "своим путем", если другие члены Альянса не станут больше тратить на сферу обороны. Больше всего досталось Ангеле Меркель.

Перед телевизионными камерами накануне он обвинил Германию в том, что та "полностью контролируется Россией" из-за прологающегося нового газопровода. Его твиты в тот день звучали как шантаж.

Читайте такжеНазвана дата встречи Порошенко и генсека НАТОЛидеры НАТО сидели потрясены "странным зрелищем" со стороны Трампа. Другая женщина, Даля Грибаускайте, президент Литвы, встала на защиту Меркель. Германия направила войска для защиты Литвы от России, отметила Грибаускайте, и Меркель обязалась тратить больше на общую оборону НАТО. Премьер-министры Дании и Норвегии также защищались. В итоге ситуацию разрешил премьер Нидерландов Марк Рютте, заверивший хозяина овального кабинета в том, что страны увеличили за последний год свои взносы на 70 млрд долларов.

После того, как Трамп покинул переговоры, он заявил журналистам, что его союзники капитулировали перед ним, и что они рассмотрят его требование увеличить свои ежегодные военные расходы до четырех процентов ВВП. Данное заявление, пишет The New Yorker, было настолько неправдоподобным, что президент Франции Макрон тут же его опроверг.

Трамп, тем не менее, продолжал вести себя странным, необъяснимым образом. Когда он покидал саммит, он перебил канцлера, пока она говорила с коллегой по НАТО, и поцеловал ее. "Я люблю эту женщину", - сказал он. "Разве она не велика?"

Четыре дня спустя Трамп завершил свое европейское турне в Хельсинки. Там, стоя рядом с Владимиром Путиным, он говорил с изумительным сочувствием к российской внешней политике и плохо скрываемым презрением к своим партнерам по НАТО.