"Месть Путина": журналист объяснил, почему Россия вмешивается в дела Запада

Владимир Путин мстит странам Запада, сообщил журналист / Reuters

Журналист и блогер Андрей Мальгин считает, что президент Российской Федераций Владимир Путин вмешательством во внутренние дела стран Запада не столько продвигает свои интересы за границей, сколько банально мстит.

Российским лидером движет обида, говорится в материале аналитика, опубликованном на Радио Свобода.

По мнению автора, глава РФ "уверил себя, что стал мишенью для коллективного Запада, что Запад желает не просто ослабить Россию, но уничтожить путинский режим, то есть совершить в России переворот".

"Эта идея стала путинской паранойей: коллективный Запад вездесущ и коварен, не жалеет денег для поддержки оппозиции, массовых выступлений, "некоммерческих организаций", которые, маскируясь разными способами, образуют сеть вражеских агентов" — добавил Мальгин.

Читайте такжеЭкс-советник Путина оценил вероятность открытой масштабной операции РФ против Украины"Запад-де компрометирует российскую власть, подбрасывая материал для так называемых антикоррупционных расследований. Запад радикализирует молодежь, даже школьников, выводя их на улицы. Запад не дает проводить выборы в России так, как это планируется. И так далее, и тому подобное", — раскрыл блогер суть идеи российского лидера. Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман выразил мнение, что идеологическая война РФ против Запада гораздо коварнее и эффективнее, чем противостояние Союза Советских Социалистических Республик с западными странами.