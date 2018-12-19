"Месть Путина": журналист объяснил, почему Россия вмешивается в дела Запада

19 декабря 2018, 10:43

Одна идея президента РФ стала паранойей, полагает блогер.

Журналист сообщил, что Владимир Путин мстит странам Запада
Владимир Путин мстит странам Запада, сообщил журналист / Reuters

Журналист и блогер Андрей Мальгин считает, что президент Российской Федераций Владимир Путин вмешательством во внутренние дела стран Запада не столько продвигает свои интересы за границей, сколько банально мстит.

Российским лидером движет обида, говорится в материале аналитика, опубликованном на Радио Свобода.

По мнению автора, глава РФ "уверил себя, что стал мишенью для коллективного Запада, что Запад желает не просто ослабить Россию, но уничтожить путинский режим, то есть совершить в России переворот".

"Эта идея стала путинской паранойей: коллективный Запад вездесущ и коварен, не жалеет денег для поддержки оппозиции, массовых выступлений, "некоммерческих организаций", которые, маскируясь разными способами, образуют сеть вражеских агентов" — добавил Мальгин.

Читайте такжеЭкс-советник Путина оценил вероятность открытой масштабной операции РФ против Украины"Запад-де компрометирует российскую власть, подбрасывая материал для так называемых антикоррупционных расследований. Запад радикализирует молодежь, даже школьников, выводя их на улицы. Запад не дает проводить выборы в России так, как это планируется. И так далее, и тому подобное", — раскрыл блогер суть идеи российского лидера.Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман выразил мнение, что идеологическая война РФ против Запада гораздо коварнее и эффективнее, чем противостояние Союза Советских Социалистических Республик с западными странами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Запад Владимир Путин вмешательство
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:30
Минфин "загнал" процентные ставки по облигациям из-за дефицита денег - СМИ
11:18
В Крыму российские военные "уничтожили" воздушные цели
11:16
Девушка дня Instagram: модель с точеной фигурой Эбигейл О'Нилл Фото
10:43
"Месть Путина": журналист объяснил, почему Россия вмешивается в дела Запада Видео
10:42
Донбасс может превратиться во второй Чернобыль, - итоги дискуссии
10:30
В Украине решили официально отметить юбилеи Бандеры и Петлюры Видео
10:10
Французский певец готов воевать за Украину против России Видео
10:04
"От Путина больше геморроя": эксперт прокомментировал "взлеты и падения" политики Кремля
09:59
Путин остался в одиночестве мнение
09:40
"Е*нулась баба": в Сети жестко прошлись по Поклонской из-за отождествления Украины и РФ Видео
09:10
Хирург назвал причину смерти экс-главы Правого сектора Львовщины Видео
08:51
Госсекретарь Помпео и Епифаний провели телефонную беседу: стало известно содержание Видео
08:40
В Киеве маршрутка сбила пешехода и влетела в дерево: опубликованы фото и видео с места ДТП Фото Видео
08:25
Донбассу ничего не светит мнение
08:15
В Укргидрометцентре предупредили об ощутимом потеплении в Киеве Видео
07:47
Эксперт назвал ключевой признак возможного вторжения России в Украину Видео
07:22
Стало известно, когда Украина получит новый транш МВФ Видео
07:21
Веселые поздравления с Днем святого Николая на украинском языке, на русском и в анимированных открытках Фото Видео
07:11
Как прикольно поздравить адвокатов с праздником на словах и в картинках Фото Видео
06:58
Рецепты на Новый год: "бомбезные" новогодние салаты с ананасами Видео
06:40
Какой президент подходит для Украины: астролог сравнила гороскопы страны и кандидатов
06:23
"Путин всех захватит с собой на тот свет": предсказания Нострадамуса-2019 подтвердило ядерную войну Украины с РФ Видео
05:55
Теракты, катастрофы или "конец света": астролог назвал дату апокалипсиса Видео
05:37
Прикольные поздравления Николаю с именинами Фото
04:21
"Русская Барби": Ирина Шейк восхитила Сеть фото в нижнем белье
04:11
Эксперты выяснили, сколько времени могут потратить времени на секс пары с детьми
03:30
Кравчук оценил последствия оккупации Россией все территории Украины
02:53
Ученые выяснили, почему люди хронически устают
02:31
Вера Брежнева покрасовалась в образе за 94 тысячи гривен Видео
18 декабря, вторник
23:58
Минстець заказал рекламу на CNN за 15,5 млн гривен
23:38
Суд принял новое решение по Савченко
23:19
В Раде установили б/у елки
22:52
Горбачев уличил Путина в бреде
22:43
На саммите НАТО Трамп оборвал презентацию Порошенко - The New Yorker
22:43
Минус $8 миллиардов: Украина увеличила "дыру" во внешней торговле
22:35
Тимошенко официально объявила Украину самой бедной страной континента Видео
22:18
Сначала морозы, потом дождь: каких метеоподарков от Николая ждать украинцам до конца недели Видео
21:36
В РФ заявили об окончательном решении США выйти из договора о ракетах
21:07
СМИ узнали о подготовке Генпрокуратурой подозрения Ющенко
20:35
День рождения Филарета в Украине отпразднуют на государственном уровне
20:14
Лишение званий артистов-запроданцев: эксперт пояснил, в чем тут зрада для Украины Видео
19:59
Facebook и Instagram заблокировали страницы Нацкорпуса
19:39
Эксперты объяснили, как подобрать сладкие новогодние подарки на Новый год Свиньи Видео
19:21
Самые редкие и удивительные: Честерский зоопарк показал самых популярных малышей 2018 года Видео
19:02
Украина VS Россия: Порошенко дал верующим совет
18:39
Кравчук предрек катастрофические для РФ последствия в случае захвата Украины
18:08
Что делать в День Николая Чудотворца – от примет до гаданий Видео
18:06
Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин
17:53
В "Альфа-банке" опровергли информацию о продаже одного из банков
17:53
Instagram назвал самых популярных знаменитостей 2018 года
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять