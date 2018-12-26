Эксперт-международник объяснил, какой жесткий урок из Brexit должна вынести для себя Украина

Какой жесткий урок из Brexit должна вынести для себя Украина / Reuters

Brexit происходит по сценарию, прописанному Европейским союзом. И ЕС делает все, чтобы отбить желание у любой страны выходить из Евросоюза.

Об этом заявил дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт-международник, бывший генеральный консул Украины в Эдинбурге, бывший генеральный консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко во время чата на Главреде.

Читайте такжеТрамп в Сирии преподал урок Украине"Думаю, британский пример будет очень поучительным. Но поучительный он не с точки зрения жесткости проведения переговоров со стороны Евросоюза, а с точки зрения потери интереса: чем ближе к Brexit, тем более Великобритания понимает, как много она теряет, по сравнению с тем, как мало она приобретает в итоге", – отметил Яременко.

Он убежден, что для других государств процесс выхода из ЕС будет еще более болезненным, поскольку Великобритания относится к тем четырем государствам, которые давали в бюджет ЕС больше, чем получали. То есть подавляющее большинство членов ЕС и так получает (даже в виде прямых финансовых программ) значительно больше, чем дает. Поэтому для них выход будет еще более болезненным.

"Европейский союз переживает экзистенциальный кризис. Он не сохранится в том виде, в котором он есть сейчас. Но это не значит, что он развалится. Вполне могут реализоваться какие-то концепты Европы различной глубины и скорости интеграции. Что, собственно, мы уже видим: у европейских стран очень разные подходы даже к самым острым вопросам, как, например, миграционный кризис, реформа законодательства в сфере труда, частично внешняя политика и политика безопасности. Совершенно разные подходы в странах Западной Европы и у наших соседей (стран Центральной и Восточной Европы)", – рассказал эксперт-международник.

Читайте такжеБрексит показал: желающего выйти из ЕС просто размажутОн выразил надежду, что данные процессы обойдутся без серьезных потрясений. Но через серию реформ и, возможно, мини-кризисов состоится существенное изменение Евросоюза, добавил дипломат.

"Понимание этого процесса должно быть и в Украине. Мы слишком много говорим о перспективе вступления и интеграции в Евросоюз, которые на сегодня являются вполне нереалистичными, с точки зрения готовности Украины и с точки зрения готовности Европейского союза", – резюмировал Еременко.

Ранее глава Европейского Совета Дональд Туск гневно высказался о политиках, которые "флиртуют" с Россией, выступают за брексит и уверяют, что у ЕС нет будущего.