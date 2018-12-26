"Мы все просим и призываем – но это не работает": экс-глава разведки пояснил, почему Путин и Трамп не считаются с Порошенко

26 декабря 2018, 20:36

Маломуж выразил уверенность, что каждый из президентов будет отстаивать исключительно свои интересы, особенно это касается Трампа.

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Почему Украине выгодна встреча Путина и Трампа / GettyImages

Для мира была бы полезной встреча глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. А вот встреча Путина с украинским лидером Петром Порошенко маловероятна.

Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж во время чата на Главреде.

"На сегодняшний день для недопущения глобальной конфронтации и войны переговоры между Путиным и Трампом являются целесообразными. В этой ситуации не отрабатывался бы заговор, а переговоры служили бы фактором сдерживания", – считает он.

Читайте такжеТрамп в Сирии преподал урок УкраинеПри этом Маломуж выразил уверенность, что каждый из президентов будет отстаивать исключительно свои интересы, особенно это касается Трампа.

"Поэтому никакой сдачи интересов США и союзников Штатов по НАТО не будет. Трамп будет навязывать свою позицию Путину. Ведь он очень жесткий игрок. Он, в частности, доказал это в ситуации с Северной Кореей, с Ким Чен Ыном. Ему удалось поставить на место северокорейского лидера", – подчеркнул экс-глава разведки.

Причем в данной ситуации эти переговоры были бы целесообразны не только в плане отстаивания американских интересов, но и интересов Украины, добавил он.

Читайте также"Сделка с Кремлем": политолог оценила вероятность договоренности Трампа с Путиным по Украине"Например, это могло бы помочь в процессе освобождения украинских моряков из российского плена, освобождении наших кораблей, особенно при выработке совместных глобальных договоренностей, предусматривающих не только какой-то компромисс, а консолидацию усилий США, Евросоюза, Японии, Индии, Бразилии, а в перспективе и Китая, чтобы в будущем выйти на общую единую позицию. Тогда можно было бы выдвинуть Путину критические требования и создать для него критические проблемы, от которых Россия уже сегодня страдает, а дальше может страдать еще больше. Это и финансовые, и экономические, и вопросы безопасности, и глобальные проблемы. Они могут заставить Путина играть по правилам цивилизованного мира", – рассказал Маломуж.

Он считает, что такие решения до сведения Путина должен донести мощный игрок, которым является Трамп.

"Но при этом мы должны следить, чтобы были также учтены интересы Украины. Для этого вместе с командой Трампа должны играть и мы… К сожалению, сегодня наш президент не ведет большую глобальную переговорную деятельность и не дает миру этих инструментов. Мы выступаем с просьбами, призывами, но это не работает", – отметил эксперт.

И добавил: "Могу вам сказать прямо и точно: уже всем – и американцам, и европейцам, и представителям многих других стран – вся эта история надоела. Им нужно предлагать реальные проекты, в которых они также будут заинтересованы. И такой проект должен предусматривать недопущение мировых катастроф, межнациональных проблем. Мы должны затрагивать и проблемы, касающиеся американцев, китайцев и других, которые обеспокоены Россией – только тогда мы сможем быть игроком в переговорном процессе и сможем вести на сильных позициях переговоры с Путиным, на наших правилах, с учетом наших интересов, вернуть Донбасс, а позже и Крым".

Что касается перспектив встречи и переговоров Порошенко и Путина, то их Маломуж оценил как нулевые.

"Но если бы даже такая встреча состоялась на полях каких-то форумов или саммитов, она бы ничем не закончилась. Потому что Путин понимает, что в Украине уже начались выборы. Порошенко уже свое отыграл и, по сути, не достиг особых успехов. Он не нашел поддержки во многих странах мира и не может ничего сделать на востоке Украины, поэтому и считаться с ним Путин не будет. При таких условиях я считаю нецелесообразным для Порошенко встречаться с Путиным", – резюмировал эксперт.

Напомним, генерал армии Николай Маломуж высказал мнение, что Украине необходимо было в первую очередь после первых российских атак укреплять позиции в акватории морей, контролировать суда РФ и подавать иски в международные судовые инстанции.

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Россия Украина США Петр Порошенко Дональд Трамп Владимир Путин встреча Путина и Трампа Николай Маломуж
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