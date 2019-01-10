Горело ярко: падение российского спутника засняли на видео

10 января 2019, 14:47

Момент падения спутника транслировался в прямом эфире несколько минут.

Как падал спутник
Как падал спутник "Космос-2430" / Кадр из видео

В Новой Зеландии спортивный оператор сумел заснять момент падения российского спутника "Космос-2430" системы "Око". В итоге, "списание" объекта показали в прямом эфире турнира по крикету.

Момент падения спутника транслировался несколько минут. За это время на видео отлично видно, как сгорают в атмосфере его части.

Напомним, 10 января стало известно, что российский космический спутник "Космос-2430" сошел с орбиты. Он отслеживал запуски баллистических ракет в США. 

В командовании Воздушно-космических сил РФ потерю спутника назвали частью "плановой" работы.

Ранее в разведке США сообщили о разработке Россией разрушительного космического оружия. По словам замдиректора американской Нацразведки , космос является приоритетным театром военных действий для Москвы.

Также сообщалось, что запланированный Россией на 2019 год запуск украинского спутника связи "Либiдь" не состоится. Пуск спутника был запланирован еще в 2011 году, однако с тех пор многократно переносился.

Напомним, 11 октября произошла авария во время запуска пилотируемого корабля "Союз" с космодрома Байконур. Сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. После чего Россия заявила, что не возобновит ракетные запуски до конца 2018 года.

Эксперт рассказал о смертельной угрозе из космоса для украинцев. Земле грозят "серьезные катастрофы", предупредил Валерий Боровик.

Напомним, в ноябре 2018 года созданная при участии украинских специалистов ракета NASA улетела в космос. Украинцы разработали и создали первую ступень космического корабля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия космос спутник
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:08
Остриг волосы и заметно поправился: победитель Евровидения удивил сменой имиджа
15:02
Не только магазины с санкционкой: стало известно о новом бизнесе жены Януковича в Крыму
14:51
Лидер Radiohead Том Йорк не приедет на включение группы в Зал славы рок-н-ролла Видео
14:47
Горело ярко: падение российского спутника засняли на видео Видео
14:27
"Задушил жену и дочь, покончил с собой": на Одесчине нашли мертвой семью Видео
14:26
Защитник Динамо продолжит карьеру в чемпионате Турции Видео
14:14
"Не стоит на повестке": Лукашенко "съехал с темы" объединения Беларуси и России Видео
14:02
Кравчук заявил, что власти Украины не хотят проводить честные выборы Видео
14:01
"Станет лидером всего мира": украинский танцор Полунин отличился новым заявлением про Путина Видео
13:57
"Морозец со снегом": синоптик рассказала о погоде на Старый Новый год Видео
13:55
В "Укрзализныцю" назначили постоянного руководителя Видео
13:38
Порошенко поделился хорошей новостью о Томосе Видео
13:34
Трамп убирал последнее препятствие в расследовании связей с Кремлем мнение
13:33
Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине Видео
13:15
В Николаеве нашли мертвыми молодых супругов Видео
13:14
"Они являются преступниками": в РФ пригрозили новыми жесткими задержаниями в Керченском проливе Видео
13:01
Церемония "Оскар-2019" впервые за 30 лет пройдет без ведущего
12:43
Полторак объяснил, как Россия хотела использовать атаку на украинских моряков в Керченском проливе Видео
12:42
Алану Бадоеву - 38: известный режиссер и клипмейкер отмечает день рождения в Мексике
12:19
Слова Путина превратились в "белый шум" даже для россиян мнение
12:15
Эксперт назвал условие, при котором Украина получит Крымский мост Видео
12:08
Скандал в Полтаве: тренер по гимнастике избивала учениц палкой
12:03
Без нижнего белья в полупрозрачном платье: Ольга Бузова шокировала сеть откровенным нарядом
11:52
"Птичка — в окоп": волонтер рассказал о "незапрещенном" способе уничтожения боевиков Видео
11:43
Оккупанты в Крыму заподозрили украинскую армию в "особой связи с космосом" Видео
11:32
"Больше уважения": Зинченко отличился фантастическим дебютным голом за Манчестер Сити Видео
11:31
Пять требований к будущему президенту Украины мнение
11:27
"Украли даже заначку жены": нардеп раскрыл подробности ограбления квартиры Видео
11:22
"Сиси то, что нужно!": Даша Астафьева показала аппетитные формы в бикини
11:16
В России накрылся санкционным "тазом" проект почти на 440 млрд рублей Видео
10:54
В Кривом Роге депутат угодил в больницу после жестокого избиения трубой
10:35
Девушка дня Instagram: жгучая итальянка с идеальной фигурой Эльза Манелли Фото
10:34
"Сгорел полностью": Россия лишилась военного спутника – и радуется Видео
10:02
Ценовые "качели" на АЗС: эксперты рассказали, на что рассчитывать автовладельцам Видео
10:01
Все выше и выше: доллар рванул вверх Видео
09:53
Украинцев снова пытаются заманить в имперскую ловушку мнение
09:42
Ryanair поднял расценки на свои услуги для пассажиров Видео
09:30
"Деньги на Донбасс": посольство Украины в Мексике обвинили в вымогательстве Видео
09:19
Роскомнадзор добрался? В работе Google фиксируются серьезные сбои Видео
08:57
Кравчук рассказал, когда Россия вернет разрушенный Донбасс Видео
08:43
Кому мороз, кому мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды на 10 января в Украине Видео
08:32
Самая большая проблема после ухода Путина мнение
08:26
В Европе заговорили об угрозе новой войны Видео
07:57
Убийство сотрудника охраны Порошенко: суд отпустил подозреваемого под залог Видео
07:38
Анна Седокова "засветила" грудь в полупрозрачном топе: пикантное фото
07:25
Скончался известный украинский журналист, основатель популярных газет
07:14
Щоб домівку Божа сила боронила: красиві щедрівки для дорослих і дітей Видео
06:58
Перекошенные лица: почему предложение Зеленского взбесило Порошенко мнение
06:33
Крым будет кровоточить, его ждет "война креста и полумесяца" – астролог
06:01
Россия при строительстве Крымского моста нарушила свой закон — эксперт Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять