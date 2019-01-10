Горело ярко: падение российского спутника засняли на видео

Как падал спутник "Космос-2430" / Кадр из видео

В Новой Зеландии спортивный оператор сумел заснять момент падения российского спутника "Космос-2430" системы "Око". В итоге, "списание" объекта показали в прямом эфире турнира по крикету.

Момент падения спутника транслировался несколько минут. За это время на видео отлично видно, как сгорают в атмосфере его части.

Напомним, 10 января стало известно, что российский космический спутник "Космос-2430" сошел с орбиты. Он отслеживал запуски баллистических ракет в США.

В командовании Воздушно-космических сил РФ потерю спутника назвали частью "плановой" работы.

Ранее в разведке США сообщили о разработке Россией разрушительного космического оружия. По словам замдиректора американской Нацразведки , космос является приоритетным театром военных действий для Москвы.

Также сообщалось, что запланированный Россией на 2019 год запуск украинского спутника связи "Либiдь" не состоится. Пуск спутника был запланирован еще в 2011 году, однако с тех пор многократно переносился.

Напомним, 11 октября произошла авария во время запуска пилотируемого корабля "Союз" с космодрома Байконур. Сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. После чего Россия заявила, что не возобновит ракетные запуски до конца 2018 года.

Эксперт рассказал о смертельной угрозе из космоса для украинцев. Земле грозят "серьезные катастрофы", предупредил Валерий Боровик.

Напомним, в ноябре 2018 года созданная при участии украинских специалистов ракета NASA улетела в космос. Украинцы разработали и создали первую ступень космического корабля.