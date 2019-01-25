Яичница под Солнцем: в Австралии побит 80-летний температурный рекорд

В Австралии побит 80-летний температурный рекорд / Униан

Пока погоду в Украине формирует циклон, неся украинцам снег и сильный ветер – австралийцы страдают от жары по +50 градусов по Цельсию.

В городе Аделаида на юге Австралии побит 80-летний температурный рекорд: там столбики термометров поднялись до +47,7 градусов, пишет The Guardian.

Всего Южная Австралия может похвастаться 17 температурными рекордами.

Уже есть видео, как люди жарят яичницу на сковороде прямо на улице – с помощью солнечных лучей. Аналогично готовят мясо. Делятся люди и собственными температурными рекордами.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на февраль 2019. Средняя температура февраля 2019 составит от -7 градусов до -1 градуса.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.