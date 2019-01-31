The Washington Post: Кремль раскритиковал санкции США против Венесуэлы

Путин и Мадуро / The Washington Post

Россия выступила с критикой позиции США в отношении Венесуэлы, назвав последние санкции против правительства президента Николаса Мадуро незаконными, даже несмотря на то, что российское министерство финансов признало, что его кредиты Каракасу (100 млн долларов) находятся под угрозой из-за кризиса.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что новые меры США, блокирующие все доходы от национальной нефтяной компании Венесуэлы, являются последним примером того, как Вашингтон использует экономические санкции для продвижения коммерческих интересов США.

"Вы знаете последовательное отношение Москвы к таким действиям, которые наши американские коллеги предпринимают все чаще и чаще. Мы считаем, что в большинстве случаев это пример недобросовестной конкуренции", - цитирует Пескова The Washington Post.

Мадуро является ключевым союзником России в Венесуэле, предоставляя Москве геополитическую опору в данном регионе, напоминает изжание. Россия выделила Венесуэле кредиты на миллиарды долларов, а в декабре направила в страну ядерные бомбардировщики.

Но пока не ясно, хватит ли влияния России для того, чтобы удержать Мадуро у власти. Российские официальные лица продолжают настаивать на том, что Мадуро является законным президентом Венесуэлы, и предлагали выступить посредником в переговорах с оппозицией, уточняет WP.

Напомним, 23 января в Венесуэле вспыхнули масштабные акции протеста против того, что Мадуро избрался президентом страны на второй срок. Протестующие считают главой Венесуэлы спикера парламента Хуана Гуаидо.

Гуаидо получил поддержку от США. В свою очередь Россия поддержала Мадуро. Кремль также призвал третьи страны не вмешиваться во внутреннюю политику Венесуэлы.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Николасом Мадуро "выразил поддержку ему и властям Венесуэлы". Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кремля.

В свою очередь США заявили о готовности ввести войска в Венесуэлу.