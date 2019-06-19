СМИ показали фото предвестника аварии на ЧАЭС: таинственный монстр предупреждал о катастрофе

19 июня 2019, 02:08

Перед взрывом рабочие станции видели мистическое создание.

Чернобыль, ЧАЭС 03 Припять
Сотрудники Чернобыля увидели человека-мотылька, летящего над реактором как раз перед смертельным взрывом / newsinphoto.ru

В дни, предшествовавшие чернобыльской катастрофе, рабочие на атомной станции утверждали, что видели существо, известное как Черная птица Чернобыля.

Ряд западных СМИ сообщили, что такое существо является предвестником страшных событий. Портал News Corp Australia рассказал об отвратительном гуманоиде с гигантскими крыльями, черным безголовым телом и красными светящимися глазами, который посылает сообщение обреченности всем, кто смотрел на него.

Издание Daily Star написало, что сверхъестественное существо, которое они описали как имеющее поразительное сходство с человеком-мотыльком, поднялось над горизонтом Чернобыля и Припяти до взрыва. Те, кому не повезло увидеть его, страдают от страшных снов и угрожающих телефонных звонков.

СМИ показали "человека-мотылька" / Фото: WCHS ABC

Некоторые считают, что Черная птица Чернобыля была формой существа, известного как человек-мотылек, присутствие которого когда-либо означало только одно: что вскоре последует катастрофическое событие.

Странное существо видели над Чернобылем и Припятью до взрыва / Фото: WCHS ABC

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Чернобыль
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