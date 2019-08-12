"Кругом теории заговоров": западный публицист объяснил стратегию Кремля в информационной войне

Владимир Путин / Reuters

Владимир Путин и кремлевская верхушка использует все средства пропаганды, чтобы максимально исказить правду и выступать в образе защитников от врагов.

Такое мнение высказал известный британский публицист и эксперт Питер Померанцев в комментарии, данном Питеру Залмаеву из The Week.

"Современные автократы, популисты и так далее, они играют на том, что закрывают информационное пространство, используют риторику этого слова, чтобы убить информационное пространство дезинформацией или плохой информацией, или хорошей информацией, которая подается через непонятные и нечистые способы. Закрытие правды используется через принципы закрытия принципа свободы слова", – заявил он.

По мнению Померанцева, президента России и США (Владимир Путин и Дональд Трамп) намеренно подают информацию так, чтобы жители поняли: "нет правды и фактов, потому сложно спорить".

"Люди живут в страшных конспирологиях, потому нужен сильный лидер, который будет защищать. Кругом одни теории заговоров", – подвел итоги публицист.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов заявлял о том, что у хозяина Кремля Владимира Путина есть крайне вероломный план по Украине. До этого соцопросы показали, что около 40% россиян желают, чтобы Путин не оставался в Кремле еще на один срок.