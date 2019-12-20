Стрелок в капюшоне: в Москве - еще одна стрельба, ранен мужчина

Стрельба в Москве произошла вечером 19 декабря / SKELET-info

Стрельба в ФСБ на Лубянке 19 декабря 2019 стала не единственным ЧП в Москве в вечер четверга. В районе Марьино неизвестные ранили мужчину.

Пострадавший пришел в спортивное учреждение, которое находится на улице Братиславская, 18. Он сообщил, что его ранили неизвестные, а потом скрылись. Сотрудники спортклуба вызвали скорую, мужчина госпитализирован, передает пресс-служба главка МВД в Москве.

По данным росСМИ, мужчина получил ранение в ногу. Пострадавшим оказался 29-летний Ренат Сайбулаев. По одним данным, в него стрелял человек в капюшоне, по другим – на него напали двое в черных масках. Сам пострадавший рассказал, что стоял возле многоэтажки рядом с клубом Колизей. В этот момент к нему подбежал неизвестный и начал стрелять.

Напомним, 19 декабря произошла стрельба возле здания ФСБ на Лубянке в Москве.

Стрельба в ФСБ на Лубянке 19 декабря 2019 закончилась тем, что стрелка ликвидировали. По данным СК РФ, один сотрудник ФСБ погиб, еще пятеро, включая одного гражданского, получили ранения. Позже была озвучена цель нападения и первые подробности стрельбы на Лубянке.

Позже СМИ опубликовали фото ликвидированного стрелка. Сообщалось, что им оказался уроженец Московской области - 39-летний Евгений Манюров.

Мать Манюрова рассказала, что ее сын увлекался стрельбой, в последнее время е работал и часто общался по телефону с неизвестными людьми на английском языке.