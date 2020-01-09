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Преступник-передовик: студент изнасиловал сотни людей с помощью наркотика

9 января 2020, 21:05

Следующие несколько десяток лет серийный насильник-студент будет обучаться в других университетах, уголовных.

Насильник
Рейнхард Синага / соцсети

36-летний студент Рейнхард Синага, которому удалось заманить в свою квартиру в Манчестере около двух сотен человек и изнасиловать, подливал своим жертвам в напитки наркотик под названием гамма-гидроксибутират (GHB).

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание Daily Star. Большая доза GHB вызывает слабость в мышцах организма и усыпляет людей. После пробуждения жертва обычно не помнит, что происходило ранее.

Более того - вещество быстро выводится из организма  мочой, поэтому доказать факт опоения наркотиком крайне сложно. В англоязычных странах за GHB даже закрепилось название "date rape drug" — наркотик изнасилования на свидании.

В конечном итоге Синагу, студента-индонезийца географического факультета одного из манчестерских вузов, прозвали "самым плодовитым насильником Великобритании". 6 января его признали виновным в совершении 159 случаев изнасилования и приговорили к 30 годам тюрьмемного заключения. По версии следствия, реальное количество жертв похотливого индонезийца - 190.

Напомним, ранее двое чернокожих братьев-двойняшек из города Болтон (северо-запад Англии многократно насиловали 11-летнюю школьницу, "готовя ее ко взрослой жизни"

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