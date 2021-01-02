УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

250 млн подписчиков: Роналду побил рекорд Instagram

2 января 2021, 23:23

Футболист стал самым популярным блогером.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду стал первым в мире с 250 млн подписчиков в Instagram / Фото: Reuters

Футболист сборной Португалии, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал абсолютным рекордсменом социальной сети Instagram, поскольку первым достиг отметки в 250 миллионов подписчиков.

Аккаунт 35-летнего форварда является вторым самым популярным в Instagram после официальной страницы самой социальной сети, у которой 382 млн подписчиков.

Второй по популярности блогер - певица Ариана Гранде, на нее подписаны 214 миллионов человек. Замыкает тройку страничка бывшего рестлера Дуэйна Джонсона, также известного как Скала, у него 209 млн подписчиков. Немножко отстала и стала четвертой модель Кайли Дженнер с 207 миллионами подписчиков.

Среди футболистов второй по популярности в Instagram "соперник" Роналду, аргентинец Лионель Месси, у него насчитывается в данный момент 174 миллиона подписчиков. А третий — бразильский форвард Пари Сен-Жермен Неймар — 144 млн. читателей в соцсети.

Читайте такжеРоналду отреагировал на смерть Марадоны

Криштиану Роналду Кристиану Роналду новости спорта новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «250 млн подписчиков: Роналду побил рекорд Instagram». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Bellingcat заявили о трех убийствах, которые связаны с отравителями НавальногоВ Bellingcat заявили о трех убийствах, которые связаны с отравителями Навального "Наивный сказочник": новогоднее обращение Зеленского вызвало бурю эмоций в России"Наивный сказочник": новогоднее обращение Зеленского вызвало бурю эмоций в России В России умер легендарный "человек-амфибия" Владимир КореневВ России умер легендарный "человек-амфибия" Владимир Коренев Захватчики Крыма прикрылись Пугачевой в ответ на призыв ЗеленскогоЗахватчики Крыма прикрылись Пугачевой в ответ на призыв Зеленского В Новый год 2021 Путину "отрезали" полголовыВ Новый год 2021 Путину "отрезали" полголовы
Следующий материал

Последние новости

00:19
С Днем ангела, Юлечка: поздравления короткие и длинные, картинки для Юли
02 января, суббота
23:58
В Крыму пересох живописный водопад Су-Учхан Видео
23:23
250 млн подписчиков: Роналду побил рекорд Instagram
22:42
Армения назвала число погибших в конфликте в Нагорном Карабахе Видео
22:26
Новогоднее поздравление Зеленского: СМИ выяснили, сколько заплатили детям Видео
Реклама
21:57
В РФ нашли способ обойти отказ ЕС от сертификации Северного потока-2 Видео
21:56
В Мексике после прививки от COVID врач угодил в больницу Видео
21:33
Коронавирус в Украине 2 января – за сутки выявили 5 тысяч случаев заражения Видео
21:25
Гороскоп на 3 января 2021 года для всех: сверхмощный сексуальный потенциал и "хлебный" риск Видео
21:14
Голубовская раскритиковала введение локдауна в Украине
21:10
Ученые зафиксировали сигнал из космоса и вероятную внеземную жизнь
20:26
В ЕС отказались сертифицировать Северный поток-2 из-за санкций Видео
20:13
В Украине сменились правила выплаты субсидии Видео
19:52
Зеленский поведал, как украинцам меньше платить за газ Видео
19:27
Синоптики дали прогноз погоды на январь Видео
19:21
Ученый сравнил пандемию коронавируса и эпидемию испанки Видео
18:58
В ТКГ назвали пять шагов для возвращения Донбасса
18:39
Поздравление Путина в Украине превзошло по популярности обращение Зеленского Видео
18:28
Новогодняя ночь-2021: сколько пьяных водителей поймали на дорогах Видео
17:58
В МОЗ исключили возможность регистрации российской вакцины
Реклама
17:49
Аномальное тепло: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 3 января Видео
17:37
Зеленский скоро отправится в азиатское турне – ОП
17:25
"Там не лечат, а убивают": оперная певица и волонтер умерла от COVID-19 Видео
17:07
В "ДНР" разозлились из-за новогоднего обращения Зеленского
16:46
Снова сделала это: Лолита проговорилась о новом своем браке Видео
16:40
Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го Фото
16:12
В Минсоцполитики предупредили пенсионеров о приятном сюрпризе Видео
15:41
Китайский министр объяснил, откуда взялся коронавирус Видео
15:40
В моду на 2021 год пришли прозрачный френч и нюдовый маникюр с золотом Фото
15:31
В Ровенской области загорелся поезд с пассажирами Видео
14:42
Биткоин впервые перевалил за 30 тысяч долларов Видео
14:33
У Зеленского рассказали, как Украина будет давить на Россию Видео
14:21
Календарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенка Видео
14:08
В Раде оценили шансы вакцины Спутник V на регистрацию в Украине Видео
14:05
Эпидемиолог допустил, что локдаун в Украине могут вообще не объявить Видео
13:47
Три важных фактора ослабляют позиции Путина в Крыму – экс-аналитик Госдепа Видео
13:40
Умер Владимир Коренев - биография, фильмография и личная жизнь актера
12:59
В Офисе президента рассказали о визите Зеленского в США Видео
12:59
Гороскоп на 2 января для всех: дорогие просчеты, проделки врагов и отказ от дел Видео
12:27
В России умер легендарный "человек-амфибия" Владимир Коренев
Реклама
12:13
Генерал объяснил, какой шанс закончить войну на Донбассе есть у Украины Видео
11:41
В Украине пытаются зарегистрировать российский Спутник V Фото Видео
11:26
Сотрудник Офиса генпрокурора внезапно умер в новогоднюю ночь - СМИ
11:21
Новая волна коронавируса в Украине будет только осенью - вирусолог Видео
10:52
У Украины есть только один шанс вернуть мир на Донбасс мнение
10:42
СМИ узнали, что случилось с якобы заразившей Кернеса COVID-19 домработницей Видео
10:38
Дипломат ООН совершила самоубийство в квартире на Манхэттене в Нью-Йорке
09:55
"Жить в зачумленном бараке": "глава" Крыма вызверился на шествие в честь Бандеры Видео
09:30
Секс, інста і ЗНО вышел онлайн - как смотреть сериал Видео
09:26
Медик объяснила, велики ли шансы заразиться COVID-19 в ресторане или супермаркете Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять