250 млн подписчиков: Роналду побил рекорд Instagram

Криштиану Роналду стал первым в мире с 250 млн подписчиков в Instagram / Фото: Reuters

Футболист сборной Португалии, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал абсолютным рекордсменом социальной сети Instagram, поскольку первым достиг отметки в 250 миллионов подписчиков.

Аккаунт 35-летнего форварда является вторым самым популярным в Instagram после официальной страницы самой социальной сети, у которой 382 млн подписчиков.

Второй по популярности блогер - певица Ариана Гранде, на нее подписаны 214 миллионов человек. Замыкает тройку страничка бывшего рестлера Дуэйна Джонсона, также известного как Скала, у него 209 млн подписчиков. Немножко отстала и стала четвертой модель Кайли Дженнер с 207 миллионами подписчиков.

Среди футболистов второй по популярности в Instagram "соперник" Роналду, аргентинец Лионель Месси, у него насчитывается в данный момент 174 миллиона подписчиков. А третий — бразильский форвард Пари Сен-Жермен Неймар — 144 млн. читателей в соцсети.

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