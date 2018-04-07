Саакашвили рассказал о своей новой работе в Нидерландах

Бывший президент Грузии, лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили договорился о сотрудничестве с Академией спикеров Нидерландов.

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями", — сообщил политик на своей странице в Facebook.

Саакашвили добавил, что в Академии хороший коллектив, который имеет хорошее знание специфики нашего региона и "правильные ценности".

"Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для устранения олигархов от власти и реальной реформации", — написал политик.

Напомним, ранее Саакашвили рассказал, как и когда он намерен вернуться в Украину.