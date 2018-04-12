Британия созывает новое заседание Совбеза ООН по делу об отравлении Скрипалей

Великобритания заявила о необходимости созыва нового заседания Совбеза ООН в связи с публикацией выдержек из отчета Организации по запрещению химического оружия по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Мы ожидаем, что оно пройдет на следующей неделе", — пишет в Twitter пресс-служба постпредства Великобритании при всемирной организации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперты ОЗХО 12 апреля, обнародовали результаты расследования по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как отмечается в отчете, образцы крови Скрипалей, проанализированные ОЗХО, "подтверждают выводы Соединенного Королевства относительно характера токсичного химиката, использовавшегося в Солсбери и нанесшего вред здоровью трех человек".

При этом глава британского МИДа Борис Джонсон подтвердил информацию о том, что в выводах ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей идет речь о "Новичке".