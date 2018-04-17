Россия объявила украинские земли Керченского моста своей федеральной собственностью

Так называемое "правительство" аннексированного Крыма одобрило передачу принадлежащего республике участка Тузлинской косы, по которой проходит Керченский мост, в федеральную собственность РФ.

"Осуществить безвозмездную передачу из собственности республики Крым в федеральную собственность земельного участка площадью 6530 квадратных метров с кадастровым номером 90:19:010119:62, категория земель — земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования земельного участка — транспорт, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Коса Тузла", — говорится решении крымского правительства, пишет РИА Новости.

Решение принято с учетом договора о безвозмездном пользовании земельными участками от 5 марта 2018 года, заключенного между министерством имущественных и земельных отношений Крыма и управлением федеральных автомобильных дорог "Тамань", для нужд строительства федерального объекта.

Отметим, что отделенная проливом западная часть Тузлинской косы административно относится к Крыму, а восточная часть, соединенная с материком, — к Краснодарскому краю России.

Во время нахождения Крыма в составе Украины вокруг острова Тузла возник территориальный спор. Согласно указу президиума Верховного Совета СССР о переходе Крымской области в состав Украины следовало, что Украине передавалась в административно-территориальное распоряжение только континентальная сухопутная часть Крымской области. Юрисдикция на прибрежные воды морей, исходя из принципа, что акватории прибрежных морей принадлежат государству в целом, а не его отдельным субъектам, оставалась за Россией как правопреемницей СССР.

Ранее в Кабмине рассказали, сколько убытков понесет Украина от строительства Керченского моста. Информацию озвучил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, опоры Керченского моста начали проседать в грунте. "Общий вес всей конструкции примерно 60 тыс. тонн, а это значит — дальше будет", — добавил блогер.