Резня в школе РФ: родители и директор знали о планах подростка

Директор школы № 1 в российском городе Стерлитамаке, ученик которой напал на одноклассников и учительницу с ножом, а также родители малолетнего преступника знали о его намерениях.

Как сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, подросток рассказал о своих планах однокласснице, которая поделилась с матерью. А бдительная родительница позвонила директору школы и сообщила информацию.

В аппарате российского омбудсмена уверяют, что директор приглашала мальчика и его родителей в школу на беседу. Подросток якобы не раз высказывал суицидальные мысли, в связи с чем в конце 2017 года был поставлен на внутришкольный учет. Его родители уверяют, что обращались с ребенком к специалистам.

Отмечается, что за день до нападения отец подростка пришел в школу со справкой и предупредил, что сын некоторое время не будет посещать учебное заведение. Он объяснил пропуски тем, что у подростка "обострение, и требуется лечение".

Напомним, 17-летний школьник ранил канцелярским ножом одноклассницу и учительницу, после чего поджег кабинет. Одна из школьниц, спасаясь, выпрыгнула из окна. Злоумышленник пытался покончить с собой. Все четверо госпитализированы, подростку назначили психолого-психиатрическую экспертизу.