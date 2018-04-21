"Ставка на смену власти". Российский историк рассказал о панике в Кремле

В кругах высшей российской власти нарастает паника, обусловленная введением нового пакета западных санкций, заявил российский историк и оппозиционер Андрей Зубов.

"Они понимают, что это только начало. Запад взялся серьезно за Россию", — отметил он в интервью на телеканале "112 Украина".

Зубов подчеркнул, что если до последнего времени была надежда на то, что Россия одумается, то после отравления Скрипалей и демонстративной поддержки режима Башара Асада, надежды на это испарились.

"Теперь ставка сделана на то, чтобы Кремль полностью изменил свою политику, а при нынешнем руководстве это маловероятно, да и никто уже им и не поверит. Ставка сделана на смену власти в России", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Зубов рассказал о полном фиаско президента РФ Владимира Путина.