"Спалили контору". У Асада проговорились о военном секрете Путина в Сирии

Комплексы противовоздушной обороны "С-300", которые РФ якобы пообещала в будущем бесплатно передать Сирии, уже месяц как "работают" в этой стране.

С таким заявлением выступил сирийский посол в России Рияд Хаддад.

"Где-то уже месяц тому назад начали работать системы С-300 в Сирии", − цитирует дипломата агентство "Интерфакс".

В России тут же начали опровергать данную информацию. В частности, военно-дипломатический источник заявил, что Россия не поставляла Сирии месяц назад зенитные ракетные системы С-300.

"Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ООН собрали достаточно доказательств для суда над сирийским диктатором Башаром Асадом.