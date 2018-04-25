"Продались Западу". В России ратующих за экологию пасечников обвинили в "работе на США"

В России на Дальнем Востоке, в Приморском районе, пчеловодов-пасечников, выступавших против массовой вырубки лип, обвинили "в работе на США и Канаду".

"Пчеловоды, стоявшие на одних и тех же местах в течение десятков лет, сейчас вынуждены бросать места и искать там, где не вырублена липа", – заявил зампредседателя Союза пчеловодов региона Андрей Сколов, сообщает портал "Настоящее время".

В ответ местные лесозаготовщики обвинили пчеловодов в лоббировании интересов "Всемирного фонда дикой природы" и североамериканских компаний. По их конспирологической версии, США и Канада ведут борьбу за китайский рынок и через Всемирную природоохранную организацию пытаются вывести из игры российские компании.

Интересно, что теорию "липового заговора" и вмешательства западных агентов поддерживают и некоторые местные пасечники.

"Фонд дикой природы, я думаю, что это иностранная организация, которая поддерживает интересы иностранного производителя, а нас... Ну, для меня это промышленный шпионаж", – заявил один из них Геннадий Горелов.

Напомним, ранее западные СМИ рассказали о том, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер "продался" России.