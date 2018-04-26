Блокировка Telegram. РКН обвинили в срыве работы научных сервисов

В связи с блокировкой мессенджера Telegram начались перебои в работе ряда сервисов, необходимых для работы российских ученых, в том числе международных баз данных и научных библиотек.

Среди сервисов, стабильная работа которых была нарушена, перечислены, в том числе, издательство научных журналов по физике Американского института физики (aip.org), библиотека научного издательства Elsevier, онлайн-ресурс для работы с библиографиями в научных статьях Mendeley, два ресурса компании Google - Google Scholar и Google Docs, ключевой ресурс для идентификации научных статей по идентификатору DOI (Digital Object Identifier; dx.doi.org) и др., сообщили в Ученом совете при Министерстве образования и науки РФ.

В Совете возлагают вину за нестабильную работу сервисов на действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram и отмечают, что работе бюджетных научных организаций и отечественной науке может быть нанесен ущерб.

"Ежегодно Минобрнауки России, Российский фонд фундаментальных исследований и сами научные организации тратят миллиарды рублей на обеспечение онлайн-доступа к полнотекстовым коллекциям статей в основных мировых научных журналах, к специализированным базам данных для поиска научной литературы. Все это основано на использовании DOI-идентификаторов. По отношению к периоду последних дней эти средства федерального бюджета оказываются потраченными впустую в связи с неуклюжими и непрофессиональными действиями Роскомнадзора по блокировке отдельных подсетей Интернета", — говорится в заявлении.

Авторы заявления придерживаются мнения, что именно Роскомнадзор, а не интернет-провайдеры несет ответственность за сбои — по их мнению, ведомство должно было оценить риски до начала масштабных блокировок.

"Роскомнадзор при планировании своих действий и масштабов фильтрации должен был принять во внимание имеющиеся мощности систем фильтрации конкретных некрупных операторов, услугами которых в массе своей и пользуются бюджетные научные организации, и на основании этого анализа просчитать потенциальные риски", — отмечается в документе.

В Совете потребовали в кратчайшие сроки "обеспечить беспрепятственный доступ ко всем интернет-ресурсам, которые критически важны для нормальной работы" научных организаций.

"Срыв научной работы во всей стране — слишком высокая цена за неуклюжую попытку исполнения судебного решения в отношении одной компании", — говорится в заявлении.

Как сообщалось, в РФ продолжается эпопея с блокировкой Telegram. 24 апреля блокировка Telegram спровоцировала сбой в работе Viber у российских пользователей. Они столкнулись с трудностями при совершении звонков и отправке фото.

Ранее, вслед за Google, Роскомнадзор заблокировал для части российских пользователей из разных регионов популярный видеохостинг YouTube. Больше всего сбоев в работе YouTube было зафиксировано вечером 22 апреля (то есть с момента, когда ведомство начало блокировать IP-адреса Google), а также утром 23 апреля.

Сообщалось и о проблемах российских пользователей с доступом к Amazon.

13 апреля в Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.